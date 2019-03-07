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На вакансию палача в Шри-Ланке претендуют 102 человека


фото: orissapost
На объявление правительства Шри-Ланки о вакансии палача откликнулось 102 человека, среди них - один американец

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что после более чем тридцатилетнего перерыва в стране будет восстановлена смертная казнь через повешение. В прошлом месяце правительство дало объявление о найме палача.

Решение возобновить смертную казнь вызвано необходимостью бороться с торговлей наркотиками. В 1976 году смертные приговоры за это преступление были заменены на пожизненное заключение.

Последний палач на Шри-Ланке уволился в 2014 году. Еще один был нанят в прошлом году, однако не явился на работу. Американскому кандидату на палача отказали, поскольку иностранцы не имеют права претендовать на государственные должности.

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