На Банковой "черный штаб" Порошенко работает методами Януковича - заявление партии "Батькивщина"

7 марта, 2019, 12:43

Сегодня, около полуночи, патрульные города Покровское Днепропетровской области остановили автомобиль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ)

В машине находилось двое двадцативосьмилетним жителей Курахово (Донецкая область) - Богомаз Александр Викторович и Яремич Артем Дмитриевич. Во время проверки полицейские обнаружили в салоне авто 150 листовок формата А3 с информацией, дискредитирующей кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко, об этом пишет пресс-служба партии "Батькивщина".

Лица заявили, что получили груз на "Новой почте" от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2000 грн за расклеивание провокационных листовок.

Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из "операций" так называемого "черного штаба" Петра Порошенко - офиса, созданного на Банковой с единственной целью - любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента - Юлию Тимошенко.

Разоблаченный на зарабатывании на крови украинских солдат и торговли с врагом главнокомандующий осознает, что уже очень скоро ему придется ответить за все его преступления. Поэтому в желании удержаться на должности больше не гнушается ничем, все чаще опускаясь к методам своего предшественника.

Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации "Рошен", и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента.

Поэтому обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе "черного штаба" Петра Порошенко, который, зарабатывая на войне миллионы с помощью фальсификаций, подкупа и запугивания, пытается вернуть в страну времена Януковича.