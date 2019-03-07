На Азове глушат системы навигации GPS и AIS

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"На протяжении последнего месяца на Азовском море зафиксировано три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информацию о препятствиях в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, идущих в порты в Азовском море.

Последний такой случай был зафиксирован 6 марта на запад от Белосарайской косы. В то же время команды гражданских судов обнародовали информацию, что российская система навигации "Глонасс" работает здесь без сбоев, говорится в сообщении

По данным портала, предыдущие жалобы от моряков фиксировались также 5 марта и 20 февраля 2019 г.

Вблизи этого района также было зафиксировано два корабля Военно-морского флота России, которые в радиоэфире зафиксированы как "Бугель 66" и "Бугель 029", говорится в информации.