Мураев снял свою кандидатуру в пользу Вилкула за $10 млн, – эксперт

7 марта, 2019, 20:11

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Одиозный политик, лидер партии "Наши" Евгений Мураев пробил очередное дно. Он долго рассказывал своим потенциальным избирателям, как он всех спасет от войны, не даст в обиду праздники и защитит от коварных врагов – а в итоге в самый последний момент взял и снялся с выборов в пользу кандидата от "Оппоблока" Александра Вилкула", – написал Шнайдер.

Он также пояснил, почему подобная "инициатива" Мураева показалась ему подозрительной.

"Попробую объяснить, в чем тут суть. Дело в том, что, когда кандидат с большим рейтингом снимается с предвыборной гонки в пользу кандидата с меньшим – это всегда попахивает большими, даже очень большими деньгами. А уж в случае с Мураевым, учитывая все его "подвиги", поверить в его искренние мотивы просто невозможно. Потому я решил навести справки у источников, приближенных к штабам обоих кандидатов", – заявил эксперт.

В итоге ему удалось выяснить, что поступок Евгения Мураева оказался вовсе не бескорыстным.

"Чтобы не затягивать, сразу скажу, что мое предположение полностью подтвердилось! За очередной кидок – на сей раз своих избирателей – Мураев получил более 10 млн долларов. Говорят, что отстегнул эту внушительную сумму именно Ринат Ахметов. Вот так вот – 10 млн за нужное решение. Это ж даже больше, чем премия главы "Нафтогаза" Андрея Коболева! И это сравнение не случайно – что тот, что тот – откровенно спорные персонажи в современных украинских реалиях. С очень сомнительными перспективами. Что до Мураева, так он, судя по всему, теперь окончательно сошел с политического небосклона Украины", - констатировал Михаил Шнайдер.