7 марта, 2019, 11:37

Российский телекоммуникационный гигант МТС выплатит в США $ 850 млн штрафа, чтобы закрыть дело о коррупции в Узбекистане, которое ведется против нее

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, МТС подписала мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Минюстом США.

"В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $ 850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении.

Комиссия по ценным бумагам США также сообщила о готовности МТС заплатить штраф.

"Российский поставщик телекоммуникационных услуг ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) заплатит $ 100 млн для урегулирования обвинения Комиссии по ценным бумагам в нарушении Закона о коррупции за рубежом, чтобы выиграть бизнес в Узбекистане", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, МТС подкупила узбекского чиновника, который был связан с бывшим президентом Узбекистана и имел влияние на узбекский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций. Чтобы сохранить бизнес МТС незаконно выплатила не менее $ 420 млн.

Так МТС вышел на телекоммуникационный рынок в Узбекистане, работал там в течение 8 лет и получил более $ 2,4 млрд дохода.

МТС согласилась с позицией Комиссии, признала, что нарушила закон, и согласилась выплатить штраф и конфискацию в размере $ 850 млн (из них штраф $ 100 млн). Кроме того, МТС в течение минимум 3 лет должен проходить независимый аудит.