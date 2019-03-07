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Лига чемпионов: результаты матчей 1/8 финала


фото: uefa.com
6 марта состоялись повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" и "Порту" - "Рома"

Лига чемпионов

1/8 финала. Повторные матчи

6 марта

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1: 3

Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90 + 4 (пен.)

Первый матч - 2: 0

"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) 3: 1 (2: 1, 1: 0 доп. вр.)

Голы: Суареш, 26 Марега, 52, Теллес, 117 (пен.) - Де Росси, 37 (пен.)

Первый матч - 1: 2

5 марта

"Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) 1: 4

Голы: Асенсио, 70 - Зиех, 7, Нерес, 18 Тадич, 62, Шене, 72

Удаление: Начо, 90 + 3 ( "Реал")

Первый матч - 2: 1

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 1

Гол: Кейн, 49

Первый матч - 0: 3

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