Лига чемпионов: результаты матчей 1/8 финала
7 марта, 2019, 07:00
6 марта состоялись повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в парах ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" и "Порту" - "Рома"
Лига чемпионов
1/8 финала. Повторные матчи
6 марта
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1: 3
Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90 + 4 (пен.)
Первый матч - 2: 0
"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия) 3: 1 (2: 1, 1: 0 доп. вр.)
Голы: Суареш, 26 Марега, 52, Теллес, 117 (пен.) - Де Росси, 37 (пен.)
Первый матч - 1: 2
5 марта
"Реал" (Испания) - "Аякс" (Голландия) 1: 4
Голы: Асенсио, 70 - Зиех, 7, Нерес, 18 Тадич, 62, Шене, 72
Удаление: Начо, 90 + 3 ( "Реал")
Первый матч - 2: 1
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 1
Гол: Кейн, 49
Первый матч - 0: 3
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