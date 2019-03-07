Ляшко победил в битве, но придется победить в войне - политолог

7 марта, 2019, 13:06

Отказ премьер-министра продолжать трудовой договор с действующим руководителем "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым можно назвать победой Олега Ляшко в битве. Однако нужно еще победить в войне

Такую точку зрения на развитие событий в Кабмине вокруг дальнейшей судьбы нынешнего руководства государственной компании "Нафтогаз Украины" высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Ляшко получил пока победу в битве, но не в войне. Лидеру "радикалов" удалось добиться проведения открытого конкурса, путем акцентирования общественного внимания на то, что Коболев фактически вышел из подчинения Кабинета Министров и проводит свою самостоятельную политику, а точнее - антиполитики по ограблению народа", - говорит политолог.

По мнению Карасева, таким актуальным вопросом является проведение прозрачного, максимально публичного конкурса на замещение вакантной должности главы "Нафтогаза", без предоставления преференций людям из окружения бывшего руководителя.

"Поэтому расслабляться не стоит, нужно доказать победу в первом тайме до конца и выиграть этот сложный политический матч за возвращение "Нафтогаза" в подчинение Кабмина и в подконтрольность украинского народа. Проблема даже не в Коболеве, а в политике "Нафтогаза" в целом. Нужно будет еще после конкурса Верховной Раде и политикам, которые хотят улучшения жизни народа, провести аудит компании, добиться от нового руководства прозрачности решений, реализации политики в интересах Украины, а не зарубежных лоббистов и промышленно-финансовых групп", - резюмировал директор Института глобальных стратегий.

Трудовой договор с Андреем Коболевым всплывает 22 марта 2019 года. В ходе заседания правительства в среду, 6 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформировал членов Кабмина о том, что дата нового конкурса на замещение должности руководителя государственной нефтегазовой компании будет объявлена 23 марта.

На своей странице в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что не намерен прекращать борьбу, добьется возвращения Коболевым незаконно полученной премии и пересчета действующих тарифов.