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КИУ рассматривает фильм "Слуга народа" как предвыборную агитацию Зеленского

"Комитет избирателей Украины" считает, что в случае с фильмом "Слуга народа", где роль выполняет кандидат в президенты Владимир Зеленский , необходимо либо не транслировать в период выборов, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат

Об этом сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Для нас не важно, новый или старый сериал. Если название видеофильма совпадает с названием политической партии, исполнитель главной роли является кандидатом на пост президента Украины, то это четко соответствует ч.1 ст.58 закона Украины "О выборах президента", которую невозможно двояко трактовать", - сказал Кошель.

По его словам, эта ситуация касается не только Зеленского и фильма "Слуга народа", но и ряда других кандидатов на пост президента, которые в 2018 году были ведущими авторских программ, и которые за несколько недель до выборов могут восстановить свою журналистскую деятельность, и получить десятки часов эфирного времени, которое оплачено не из избирательных фондов.

"Поэтому есть два варианта: либо не транслировать фильм в период избирательной кампании, или честно заплатить деньги из избирательного фонда", - подчеркнул глава КИУ.

По его словам, речь идет именно о том времени, где кандидат в президенты находится в кадре.

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