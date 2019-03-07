Корабли ВМС Украины и Турции провели совместные маневры у берегов Одессы

7 марта, 2019, 11:16

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Вышгород" провел совместные учения типа PASSEX с двумя турецкими кораблями, фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти"

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Корабли выполняли задачи по тактическому маневрированию в ордерах, противовоздушной обороны и связи в соответствии со стандартами НАТО.

Заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что это - первые с начала года обучения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля.

После маневров "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу морвокзала.

Напомним, визит турецких кораблей в Одессу продлится до 8 марта. Он стал частью ежегодных морских учений флота Турции "Голубая Родина", в рамках которых 67 кораблей ВМС Турции почти одновременно посетят сорок иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.