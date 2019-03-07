//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Корабли ВМС Украины и Турции провели совместные маневры у берегов Одессы

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Вышгород" провел совместные учения типа PASSEX с двумя турецкими кораблями, фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти"

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Корабли выполняли задачи по тактическому маневрированию в ордерах, противовоздушной обороны и связи в соответствии со стандартами НАТО.

Заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что это - первые с начала года обучения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля.

После маневров "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу морвокзала.

Напомним, визит турецких кораблей в Одессу продлится до 8 марта. Он стал частью ежегодных морских учений флота Турции "Голубая Родина", в рамках которых 67 кораблей ВМС Турции почти одновременно посетят сорок иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать