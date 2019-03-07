Когда в Украину придет потепление. прогноз синоптика

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

7 марта, в четверг, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +7°C...+12°C, в западной части до +15°C.

Впрочем, на востоке и северо-востоке Украины будет свежее, днем температура воздуха там будет еще +3°C...+7°C.

7 марта также ожидается сильный ветер со штормовыми порывами в западных, северных областях Украины и во многих центральных областях.

8 марта высокая температура охватит почти всю территорию Украины, даже на востоке, северо-востоке, но по северу и по западу могут пройти небольшие дожди.

9 и 10 марта, в Шевченковские дни погода в Украине будет крайне неоднородной. 9 марта еще останется достаточно высокая температура, но 10 марта начнется похолодание и дожди.

7 марта в Киеве будет тепло, температура воздуха будет колебаться в пределах +9°C...+10°C, но сильный ветер. 8 марта во столице будет еще теплее, вероятно даже, до +14°C...+15°C, но могут набежать облака и даже небольшой дождь.

9 марта во столицы будет тепло, а 10 марта, в воскресенье, начнется дождь и снизится температура воздуха.