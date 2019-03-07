Huaweі обжаловала в суде запрет Белого дома
7 марта, 2019, 07:39
Китайская компания Huawei Technologies подала иск в федеральный суд в Техасе
Об этом сообщает Reuters.
Компания оспаривает решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудования из соображений безопасности.
В Huawei заявили, что американцами не было представлено никаких доказательств нарушения закона. Один из руководителей компании Пин Гуо считает, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и вредит потребителям Соединенных Штатов Америки.
"Мы ждем решения суда и верим, что оно будет в пользу Huawei и американского народа", - сказал Пин Гуо.
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- Напомним, 1 декабря в Ванкувере при пересечении канадской границы задержали финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Менг Ванчжоу. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана.
- В середине декабря Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявило, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.
- 17 января WSJ сообщило, что в США начали расследование против Huawei.
- В феврале этого года несколько высокопоставленных сотрудников ФБР, ЦРУ и АНБ высказались на тему шпионажа со стороны китайских производителей смартфонов.
- О намерении запретить электронные устройства Huawei и ZTE заявили также в правительстве Японии.
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