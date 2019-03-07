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Huaweі обжаловала в суде запрет Белого дома


фото: REUTERS
Китайская компания Huawei Technologies подала иск в федеральный суд в Техасе

Об этом сообщает Reuters.

Компания оспаривает решение Белого дома, запрещающее правительственным учреждениям использовать ее оборудования из соображений безопасности.

В Huawei заявили, что американцами не было представлено никаких доказательств нарушения закона. Один из руководителей компании Пин Гуо считает, что запрет на использование оборудования ограничивает свободу конкуренции и вредит потребителям Соединенных Штатов Америки.

"Мы ждем решения суда и верим, что оно будет в пользу Huawei и американского народа", - сказал Пин Гуо.

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