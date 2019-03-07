Гройсман назвал требования к следующему руководству Нафтогаза
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время рабочего визита в Винницу, передает Зеркало недели.
Первое условие - реальная и рыночная заработная плата.
"Новый контракт мы можем заключить на новых условиях. Они таковы: первое - не заоблачные, а реальная и рыночная заработная плата. Второе - должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Во-первых, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года", - рассказал Гройсман.
Он отметил, что в новом контракте будет прописана еще одна задача для нового руководства: увеличить добычу украинского газа, чтобы отказаться от его импорта, что позволит снизить цену на газ.
Напомним, что конкурс по новому руководству "Нафтогаза" запланирован на 26 марта.
Ранее сообщалось, что правительство не продлило контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым.
- 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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