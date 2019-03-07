Гройсман назвал требования к следующему руководству Нафтогаза

7 марта, 2019, 18:41

С новым топ-менеджментом контракты заключат на новых условиях

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время рабочего визита в Винницу, передает Зеркало недели.

Первое условие - реальная и рыночная заработная плата.

"Новый контракт мы можем заключить на новых условиях. Они таковы: первое - не заоблачные, а реальная и рыночная заработная плата. Второе - должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Во-первых, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года", - рассказал Гройсман.

Он отметил, что в новом контракте будет прописана еще одна задача для нового руководства: увеличить добычу украинского газа, чтобы отказаться от его импорта, что позволит снизить цену на газ.

Напомним, что конкурс по новому руководству "Нафтогаза" запланирован на 26 марта.

Ранее сообщалось, что правительство не продлило контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым.