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Физические упражнения, музыка и видеоигры помогут предотвратить забывчивость в пожилом возрасте - Супрун


фото: dnevnik-pensionerki
Возрастные изменения мозга можно предотвратить

Об этом рассказала глава МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Отмечается, что около у 10-25% людей в возрасте старше 70 лет происходят нарушения памяти и логического мышления, изменение личности вследствие болезни или повреждения мозга.

Когда говорят о возрастных изменениях в мозге, то часто употребляют термин деменция. К деменции более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой, физически и социально активные. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушение дыхания во сне и перенесенный инсульт.

Чтобы это предотвратить, необходимо:

  • Физические упражнения. Заниматься следует два раза в неделю по 40 минут и интенсивно, делать силовые упражнения, упражнения на баланс и выносливость. Движение не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Не дает погибать нейронам, которые отвечают за некоторые виды памяти.
  • Музыка. Игра на музыкальных инструментах, пение и просто прослушивание любимой музыки имеют доказанную эффективность в замедлении деменции и улучшении состояния людей с провалами в памяти. Музыка активирует участки мозга, отвечающие за движение, память и речь.
  • Забота о слухе. Ухудшение слуха может быть предвестником деменции, но слуховой аппарат помешает когнитивному ухудшению.
  • Судоку и видеоигры - они могут замедлять развитие деменции. А вот кроссворды нет.
  • Витамины В9, В12, витамин D
  • Отказ от курения. Курение повреждает сосуды мозга и нейроны
  • Меньше красного мяса и животных жиров в рационе. Увеличьте долю овощей, корнеплодов, чечевицы и рыбы в рационе. Это поможет держать баланс холестерина в норме.
  • Здоровье сосудов: прием препаратов для снижения давления, уменьшение потреблении соли и поддержание здорового веса.

 

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