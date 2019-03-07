Физические упражнения, музыка и видеоигры помогут предотвратить забывчивость в пожилом возрасте - Супрун

7 марта, 2019, 17:02

Возрастные изменения мозга можно предотвратить

Об этом рассказала глава МЗ Ульяна Супрун в Facebook.

Отмечается, что около у 10-25% людей в возрасте старше 70 лет происходят нарушения памяти и логического мышления, изменение личности вследствие болезни или повреждения мозга.

Когда говорят о возрастных изменениях в мозге, то часто употребляют термин деменция. К деменции более склонны женщины, курильщики, люди с недостаточной и избыточной массой, физически и социально активные. Дополнительными факторами риска являются диабет, гипертензия, генетическая предрасположенность и высокий уровень холестерина, нарушение дыхания во сне и перенесенный инсульт.

Чтобы это предотвратить, необходимо: