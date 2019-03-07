ФИФА перенесет часть матчей ЧМ-2022 в Оман и Кувейт
7 марта, 2019, 12:44
Кроме Катара, матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться в Омане и Кувейте
Об этом сообщает The New York Times.
Это произойдет, если ФИФА увеличит количество команд в финальной части ЧМ-2022 с 32 до 48.
По информации издания, руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино рассматривает вариант, при котором, кроме Катара, в организации турнира будут задействованы Оман и Катар. По мнению чиновников, такое решение поможет снизить нагрузку на Катар. Планируется, что в Омане и Кувейте пройдут только матчи группового этапа.
Вопрос увеличения количества участников будет решаться в ближайшее время между ФИФА и странами-членами федерации.
- Напомним, в ноябре 2018 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что часть матчей чемпионата мира-2022 может произойти за пределами Катара.
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