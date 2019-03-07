ФИФА перенесет часть матчей ЧМ-2022 в Оман и Кувейт

7 марта, 2019, 12:44

Кроме Катара, матчи чемпионата мира по футболу 2022 года могут состояться в Омане и Кувейте

Об этом сообщает The New York Times.

Это произойдет, если ФИФА увеличит количество команд в финальной части ЧМ-2022 с 32 до 48.

По информации издания, руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино рассматривает вариант, при котором, кроме Катара, в организации турнира будут задействованы Оман и Катар. По мнению чиновников, такое решение поможет снизить нагрузку на Катар. Планируется, что в Омане и Кувейте пройдут только матчи группового этапа.

Вопрос увеличения количества участников будет решаться в ближайшее время между ФИФА и странами-членами федерации.