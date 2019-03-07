Facebook, Instagram и WhatsApp не будет хранить данные в странах с нарушениями прав человека

7 марта, 2019, 09:42

Facebook и принадлежащие ему сервисы, Instagram и WhatsApp, решили не сохранять пользовательские данные в странах, где нарушаются права человека, такие как свобода слова и неприкосновенность частной жизни

Об этом сообщила пресс-служба Facebоok.

По словам создателя Facebook Марка Цукерберга, компания также не будет строить центры обработки данных в таких государствах, поскольку в таких случаях "правительствам станет легче получить информацию о людях".

"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - написал он.

Цукерберг предположил, что его решение может обернуться худшими последствиями для сервисов - блокировкой. Основатель соцсети не уточнил, кого именно имеет в виду, но предположил, что эти государства могут побудить власти других стран "стремиться к более широкому доступу к таким гражданам".