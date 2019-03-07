Facebook, Instagram и WhatsApp не будет хранить данные в странах с нарушениями прав человека
7 марта, 2019, 09:42
Facebook и принадлежащие ему сервисы, Instagram и WhatsApp, решили не сохранять пользовательские данные в странах, где нарушаются права человека, такие как свобода слова и неприкосновенность частной жизни
Об этом сообщила пресс-служба Facebоok.
По словам создателя Facebook Марка Цукерберга, компания также не будет строить центры обработки данных в таких государствах, поскольку в таких случаях "правительствам станет легче получить информацию о людях".
"Компания готова к тому, что это приведет к ее блокировки в некоторых странах или невозможности выйти на новые рынки", - написал он.
Цукерберг предположил, что его решение может обернуться худшими последствиями для сервисов - блокировкой. Основатель соцсети не уточнил, кого именно имеет в виду, но предположил, что эти государства могут побудить власти других стран "стремиться к более широкому доступу к таким гражданам".
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