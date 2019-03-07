Эрдоган не откажется от российских С-400 и грозит приобрести С-500
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Радио Свобода.
"Относительно С-400, то сделка заключена, и даже речи не может быть о том, чтобы отказаться. И, возможно, после С-400 мы перейдем к С-500", - сказал Эрдоган.
Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год. В планах закупить российские ЗРК вызывали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не видит причин для беспокойства со стороны Вашингтона.
Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями. В НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российские С-400 совместимы с системой противовоздушной обороны Альянса.
- 1 марта Турция отклонила последнее предложение США о поставках до конца 2019 года одного комплекса Patriot, что ознаменовало бы отказ Анкары от соглашения с Россией.
- США заявили, что могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если страна приобретет российскую систему противоракетной обороны С-400.
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