Эрдоган не откажется от российских С-400 и грозит приобрести С-500

7 марта, 2019, 09:13

Турция не откажется от контракта с Россией на поставку систем противоракетной обороны С-400, несмотря на возражения США

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Радио Свобода.

"Относительно С-400, то сделка заключена, и даже речи не может быть о том, чтобы отказаться. И, возможно, после С-400 мы перейдем к С-500", - сказал Эрдоган.

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год. В планах закупить российские ЗРК вызывали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не видит причин для беспокойства со стороны Вашингтона.

Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями. В НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российские С-400 совместимы с системой противовоздушной обороны Альянса.