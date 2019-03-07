Экс-соперник Кличко уничтожил оппонента за 44 секунды
7 марта, 2019, 13:18
Бывший соперник Владимира Кличко нигериец Сэмюэл Питер победил мексиканца Герардо Эскобара за 44 секунды
Об этом сообщает Boxing News.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Сэмюэл Питер успешно вернулся на ринг после почти двухлетнего перерыва. В Тихуане (Мексика) 38-летний нигериец нокаутировал в первом раунде мексиканца Герардо Эскобара. Бой длился всего 44 секунды.
Питер дважды встречался с Владимиром Кличко. В 2005 году он трижды отправлял украинца в нокдаун, но проиграл по очкам. В 2010 году Кличко нокаутировал нигерийца в десятом раунде.
В 2008 году с Питером боксировал Виталий Кличко, который одержал досрочную победу в восьмом раунде.
- В начале марта стриминговая компания DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на $ 40 млн за возвращение в бокс.
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