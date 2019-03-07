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Боевики не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью


фото: pravdainform.
Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса очередную партию гуманитарного груза, однако террористы не пропустили три грузовика

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Как рассказали пограничники, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь весом 83 тонны.

При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, не пропустили 3 грузовика на временно оккупированную территорию. Они вернулись на подконтрольную Украине территорию.

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