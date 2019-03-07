Боевики не пустили на оккупированный Донбасс грузовики с гуманитарной помощью
7 марта, 2019, 10:10
Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса очередную партию гуманитарного груза, однако террористы не пропустили три грузовика
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Как рассказали пограничники, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь весом 83 тонны.
При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, не пропустили 3 грузовика на временно оккупированную территорию. Они вернулись на подконтрольную Украине территорию.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-