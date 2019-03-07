Антибиотики в Украине будут продавать по рецепту
Об этом сообщает министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.
6 марта 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.
Одними из основных причин продажи антибиотиков по рецепту является самолечение (когда люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использование антибиотиков в животноводстве.
Отмечается, что антибиотики и противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать из-за чрезмерного их употребления: у организма вырабатывается "иммунитет" к ним.
В рамках этого также ограничат применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.
Медики и ветеринары получат четкие инструкции, которые помогут уменьшить риски неоправданного использования антибиотиков.
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