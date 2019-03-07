Антибиотики в Украине будут продавать по рецепту

7 марта, 2019, 13:54

До конца 2020 года усилится контроль за продажей лекарств по рецептам

Об этом сообщает министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

6 марта 2019 года Кабинет Министров Украины утвердил Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Одними из основных причин продажи антибиотиков по рецепту является самолечение (когда люди лечатся противомикробными препаратами, в частности антибиотиками, когда в них не нуждаются) и использование антибиотиков в животноводстве.

Отмечается, что антибиотики и противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать из-за чрезмерного их употребления: у организма вырабатывается "иммунитет" к ним.

В рамках этого также ограничат применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве.

Медики и ветеринары получат четкие инструкции, которые помогут уменьшить риски неоправданного использования антибиотиков.