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Активист, в которого стреляли в Запорожье, успел ранить двух нападавших


фото: 061.ua
Валерьян Горбачев, который подвергся нападению неизвестных, успел ранить двух из них

Об этом рассказали в прокуратуре Запорожской области, передает 061.ua.

Один из раненых Горбачевым уже задержан. В отношении него начато уголовное производство о покушении на убийство.

В Запорожье Горбачев известен как общественный активист, который тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Прокурор области Валерий Романов заявил, что взял расследование нападения на Горбачева под личный контроль. В ведомстве считают, что инцидент связан с президентскими выборами.

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