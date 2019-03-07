Активист, в которого стреляли в Запорожье, успел ранить двух нападавших
7 марта, 2019, 15:52
Валерьян Горбачев, который подвергся нападению неизвестных, успел ранить двух из них
Об этом рассказали в прокуратуре Запорожской области, передает 061.ua.
Один из раненых Горбачевым уже задержан. В отношении него начато уголовное производство о покушении на убийство.
В Запорожье Горбачев известен как общественный активист, который тесно сотрудничает с правоохранительными органами.
Прокурор области Валерий Романов заявил, что взял расследование нападения на Горбачева под личный контроль. В ведомстве считают, что инцидент связан с президентскими выборами.
- Напомним, в среду, 6 марта, в Хортицком районе Запорожья произошло покушение на убийство общественного активиста.
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