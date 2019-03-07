8 марта на Донбассе введут режим тишины, - Марчук

7 марта, 2019, 19:08

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорились о введении с севера 8 марта режима тишины в Донбассе

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает theБабель.

Отмечается, что режим вводится бессрочно.

"Самое главное: мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00:00 запускается режим тишины. Но пока не будет гарантий со стороны РФ, и прежде всего руководства РФ Путина или его представителей, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - рассказал Марчук.

Он отметил, что российская сторона согласилась на предложение о режиме тишины.

Марчук добавил, что Украина предложила в заявление о режиме тишины добавить инструменты, которые позволили бы контролировать прекращении огня, но Россия отказалась от такой инициативы.