8 марта на Донбассе введут режим тишины, - Марчук
7 марта, 2019, 19:08
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорились о введении с севера 8 марта режима тишины в Донбассе
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, передает theБабель.
Отмечается, что режим вводится бессрочно.
"Самое главное: мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с 00:00 запускается режим тишины. Но пока не будет гарантий со стороны РФ, и прежде всего руководства РФ Путина или его представителей, на очень большой оптимизм надеяться не приходится", - рассказал Марчук.
Он отметил, что российская сторона согласилась на предложение о режиме тишины.
Марчук добавил, что Украина предложила в заявление о режиме тишины добавить инструменты, которые позволили бы контролировать прекращении огня, но Россия отказалась от такой инициативы.
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