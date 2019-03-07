14 кандидатов в президенты вообще не проводят избирательную кампанию, - КИУ
Об этом сообщил генеральный директор КИУ Алексей Кошель, передает "Укринформ".
"Мы определяем лидеров, кто ведет наиболее активную агитационную кампанию. И также мы отмечаем кандидатов, которые сегодня фактически не проводят избирательную кампанию вообще.
По данным наблюдателей Комитета избирателей Украины, треть кандидатов вообще не проводят избирательную кампанию - речь идет о 14 кандидатов на пост президента Украины.
"Например, кандидаты Александр Мороз, Роман Насиров, Николай Габер, Александр Данилюк, Юрий Кармазин, Аркадий Корнацкий, Юрий Тимошенко, который публично признал, что он не имеет средств, и не проводит избирательную компанию", - сказал Кошель.
Он сказал, что участие в выборах - это не только формальная регистрация, не только формальное делегирование своих представителей в участковые и окружные избирательные комиссии.
"Реальная избирательная кампания - это объяснение программ, это проведение встреч с избирателями, это проведение агитационной кампании среди избирателей, для того чтобы поддержать кандидата и поддержать программу. Но реально мы имеем треть кандидатов, ведущих фактически "нулевую" кампанию", - сказал Кошель .
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