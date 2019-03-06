Женщина чуть не умерла, когда пыталась повторить сцену из фильма "50 оттенков серого"

6 марта, 2019, 14:25

На испанском острове Тенерифе женщина привязала себя к рулю авто пластиковым кабелем, пытаясь воссоздать сцену из фильма "50 оттенков серого"

Об этом пишет Daily Mirror .

Кроме того, женщина обматала себе шею скотчем, что мешало ей дышать. Ее вовремя спасла полиция и увезла в больницу, пишет газета. В полицию обратился свидетель, который услышал непрерывный автомобильный сигнал, женщина вероятно активировала носом.

"Я пыталась воспроизвести сцену из фильма" 50 оттенков серого ", но ситуация вышла из-под контроля", - призналась женщина. Она добавила, что не имеет мужа и живет одна. В фильме героиня Анастасия Стол завязывает садомазохистские отношения с 27-летним миллиардером Кристианом Греем.