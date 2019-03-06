Зарплата нового руководителя "Нафтогаза" будет привязана к показателям компании, - Денисенко
Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко, передает Еспресо.TV
По его словам, нового руководителя будут выбирать "незаангажированные люди", то есть комиссия, которые, в основном, представлены международными организациями.
"Перед новым руководителем будет стоять целый ряд задач. В том числе зарплата его привязана и вообще пребывания на должности привязано к показателям те, которые он должен сделать. Прежде всего, наращивание добычи и раздел транспортировки и добычи газа", - сказал Денисенко.
Он также добавил, что 22 марта заканчивается контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым и после этого нужно объявлять конкурс.
"А с другой стороны, Владимир Гройсман неоднократно заявлял о том, что нынешний контракт, предусматривающий зарплату в $ 2 млн недопустим и поэтому он будет пересмотрен. Третий момент, не надо забывать, что на сегодняшний момент главная претензия, которая стоит перед нынешней головой Нафтогаза Андреем Коболевым - это абсолютный провал программы 2020 - это программа добычи украинского газа ", - заявил он.
Денисенко сказал, что компания "Укргаздобыча" показала минус 1 млрд кубов газа.
"Это в то время, когда в течение последних трех лет эта компания была прибыльной, в этой компании было более чем достаточно средств для освоения новых родововищ. Поэтому с этой точки зрения совершенно правильно по закону нужно проводить этот конкурс и нужно отходить от стандартов те, которые были заложены, к сожалению, министром экономики Абромавичусом ", - добавил нардеп.
- 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболев и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
- 6 марта стало известно, что Кабмин не продлил контракт с Андреем Коболевым и объявил новый конкурс на эту должность.
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