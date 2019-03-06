Запорожский хакер рассылал компьютерные вирусы в госреестре, - СБУ

6 марта, 2019, 14:07

Российские спецслужбы наняли хакера из Запорожья, чтобы тот занимался рассылкой компьютерных вирусов в госреестры Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины.

Злоумышленник был администратором закрытого хакерского форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за деньги рассылали вредоносное программное обеспечение. Массовое распространение осуществлялось через электронные сообщения на адреса госучреждений.

Сотрудники СБУ совместно с киберполиции провели обыски по месту жительства злоумышленника - и обнаружили компьютерную технику с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.

"Также получено почти 10 образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума", - отметили в СБУ.