Из 27 кандидатов в Антикоррупционный суд 11 не являются профессиональными судьями, - ВККС
Об этом заявил заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины - председатель квалификационной палаты Станислав Щотка, сообщает Радио Свобода .
"16 кандидатов из 27 - это профессиональные судьи, а 11 - адвокаты и ученые. В цифрах это 40% от состава. Не профессиональные судьи, не действующие судьи, а люди которые имеют профессию и опыт работы по представительству в судах, по борьбе с коррупцией", - отметил Щотка.
По его мнению, это положительное явление.
"Иногда говорят, что профессиональные судьи доминируют, и не дают зайти новым лицам. Видим сейчас 40 процентов", - заявил Щотка.
По словам председателя квалификационной комиссии, среди новых лиц - один доктор юридических наук, три кандидата юридических наук и один кандидат экономических наук.
- Напомним, Высшая квалификационная комиссия 6 марта объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде. В Центре противодействия коррупции заявили, что в список победителей вошли 8 кандидатов из списка тех, кого общественные организации считают недостойными должности в антикоррупционном суде.
- 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. Президент Порошенко пообещал до выборов завершить формирование Высшего антикоррупционного суда.
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