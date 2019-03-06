Из 27 кандидатов в Антикоррупционный суд 11 не являются профессиональными судьями, - ВККС

6 марта, 2019, 18:09

Из 27 кандидатов в Высший антикоррупционного суда 40% не являются профессиональными судьями, но имеют опыт представительства в судах и борьбы с коррупцией

Об этом заявил заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины - председатель квалификационной палаты Станислав Щотка, сообщает Радио Свобода .

"16 кандидатов из 27 - это профессиональные судьи, а 11 - адвокаты и ученые. В цифрах это 40% от состава. Не профессиональные судьи, не действующие судьи, а люди которые имеют профессию и опыт работы по представительству в судах, по борьбе с коррупцией", - отметил Щотка.

По его мнению, это положительное явление.

"Иногда говорят, что профессиональные судьи доминируют, и не дают зайти новым лицам. Видим сейчас 40 процентов", - заявил Щотка.

По словам председателя квалификационной комиссии, среди новых лиц - один доктор юридических наук, три кандидата юридических наук и один кандидат экономических наук.