Во Львове "Киевстар" запустил услугу оплаты проезда с помощью смс-сообщения

6 марта, 2019, 19:00

Ранее такой сервис уже открыли в Ивано-Франковске и Виннице

Оплатить проезд в коммунальном транспорте Львова отныне стало еще проще. Крупнейший телеком-оператор Украины - компания "Киевстар" - в сотрудничестве с Львовским городским советом запустила услугу оплаты проезда с помощью смс-сообщения.

"Мы очень рады, что сегодня уже львовяне смогут воспользоваться услугой смс-оплаты в транспорте. В октябре 2018 года мы запустили этот сервис в Киеве. В феврале недавно мы запустили этот сервис в Виннице. И на примере Винницы мы видим, что тренд пользования этой услугой является растущим. С момента запуска этой услуги в Виннице ежедневно пользуются ею более 2000 абонентов "Киевстар", - рассказывает директор по работе с государственными предприятиями компании "Киевстар" Константин Вечер.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо лишь отправить сообщение с мобильного на номер 877, указав в нем код соответствующего маршрута, дождаться подтверждения оплаты - и при необходимости показать сообщение контроллерам. Услуга - абсолютно бесплатная. Пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая взымается с его мобильного счета.

"Почему это важно? Потому что, во-первых, это упрощает, ускоряет оплату. И собственно делает процедуру оплаты прозрачной и публичной. Которую можно четко учитывать", - говорит заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В дальнейшем "Киевстар" планирует запустить такой сервис и в других городах Украины.

"Мы призываем к сотрудничеству все города. Но нужна отлаженная работа между властью и городским коммунальным предприятием, которое отвечает за коммунальный транспорт", - считает директор по работе с государственными предприятиями компании" Киевстар "Константин Вечер ..

В будущем телеком-оператор готов внедрять сервис смс-оплаты для расчета и за другие услуги - например, при покупке билетов в музеи или театры. Ведь такие технологии уменьшают бумажный оборот и делают украинские города современнее, а затем - комфортнее и привлекательнее для их жителей и гостей.