В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека
6 марта, 2019, 19:09
В Украине за прошедшую неделю от гриппа умерли четыре человека, но эпидемии нет
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.
Эпидемические пороги превышены в Черновицкой (8,7%) и Хмельницкой (0,8%) областях. Эпидемии гриппа нет.
За неделю гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек, из них 65,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 10,3% украинцев.
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