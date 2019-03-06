В Украине за неделю от гриппа умерли четыре человека

6 марта, 2019, 19:09

В Украине за прошедшую неделю от гриппа умерли четыре человека, но эпидемии нет

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 463,9 на 100 000 населения, что на 10,6% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Эпидемические пороги превышены в Черновицкой (8,7%) и Хмельницкой (0,8%) областях. Эпидемии гриппа нет.

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек, из них 65,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 10,3% украинцев.