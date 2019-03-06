В СБУ отрицают, что экс-"глава ЦИК ДНР" Лягин сдался
6 марта, 2019, 15:06
В Службе безопасности Украины опровергают информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе СБУ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ.
В то же время в спецслужбе напомнили, что дело в отношении заочного обвинения Лягина в государственной измене рассматривается в суде.
- Ранее сообщалось, что бывший "председатель ЦИК" ДНР "Роман Лягин вернулся в Украину по программе СБУ" Тебя ждут дома".
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-