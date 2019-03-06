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В СБУ отрицают, что экс-"глава ЦИК ДНР" Лягин сдался


фото: Роман Лягін
В Службе безопасности Украины опровергают информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе СБУ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ.

В то же время в спецслужбе напомнили, что дело в отношении заочного обвинения Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

  • Ранее сообщалось, что бывший "председатель ЦИК" ДНР "Роман Лягин вернулся в Украину по программе СБУ" Тебя ждут дома".
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