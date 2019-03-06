В СБУ отрицают, что экс-"глава ЦИК ДНР" Лягин сдался

6 марта, 2019, 15:06

В Службе безопасности Украины опровергают информацию о том, что бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин сдался по программе СБУ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы опровергаем эту информацию", - сказали в пресс-центре СБУ.

В то же время в спецслужбе напомнили, что дело в отношении заочного обвинения Лягина в государственной измене рассматривается в суде.