В России задержали двух американцев, - CNN
6 марта, 2019, 22:07
Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США
Об этом сообщает CNN .
"Мы можем подтвердить информацию о задержании нескольких граждан США", - сказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Государственный департамент США также сообщил, что двое граждан США находятся в Новороссийске.
"Мы можем подтвердить, что двое граждан США были задержаны в Новороссийске", - говорится в заявлении.
"У нас нет высшего приоритета, чем защита граждан США за рубежом. Из соображений конфиденциальности у нас нет никакой дополнительной информации в настоящее время", - сообщили в Госдепе.
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