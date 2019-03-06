В России задержали двух американцев, - CNN

6 марта, 2019, 22:07

Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США

Об этом сообщает CNN .

"Мы можем подтвердить информацию о задержании нескольких граждан США", - сказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

Государственный департамент США также сообщил, что двое граждан США находятся в Новороссийске.

"Мы можем подтвердить, что двое граждан США были задержаны в Новороссийске", - говорится в заявлении.

"У нас нет высшего приоритета, чем защита граждан США за рубежом. Из соображений конфиденциальности у нас нет никакой дополнительной информации в настоящее время", - сообщили в Госдепе.