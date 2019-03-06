В Германии садовник перед смертью рассылал знакомым посылки с бомбами, есть погибший и раненые

6 марта, 2019, 21:00

В Германии 59-летний садовник Бернхард Грауманн перед смертью отправлял знакомым посылки со взрывчаткой

Об этом сообщает BBC.

Ландшафтный садовник Бернхард Грауманн из города Мехлинген в западной Германии, умер в ночь на 1 марта в своем доме, говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция связывает человека с рассылкой посылок с бомбами.

По данным правоохранителей, ранее в этот день в соседнем городе Энкенбах-Альсенборн в результате спланированного взрыва погиб 64-летний врач, который лечил Грауманна. Врач поднял замаскированное взрывное устройство, оставленное у дверей его дома.

Другой взрыв произошел 3 марта в 10 километрах, в городе Оттерберг. Взрывчатку замаскировали в дровах, которыми топили в доме. В результате, ранения получили женщина с дочкой, говорится в сообщении.

Сейчас устанавливают всех людей, общавшихся с Грауманном, чтобы выяснить были ли от него еще посылки с бомбами.

"Люди, которые имели проблемные частные или деловые отношения с Грауманном, должны немедленно обратиться в полицию", - отмечают в полиции.

Специальная телефонная линия получила десятки звонков, добавляют они.

Немецкие СМИ сообщают, что, Грауманн был членом местной средневековой ассоциации, которая включала, среди прочих мероприятий, воспроизведение старинного огнестрельного оружия с использованием пороха.