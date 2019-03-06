В Германии садовник перед смертью рассылал знакомым посылки с бомбами, есть погибший и раненые
Об этом сообщает BBC.
Ландшафтный садовник Бернхард Грауманн из города Мехлинген в западной Германии, умер в ночь на 1 марта в своем доме, говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция связывает человека с рассылкой посылок с бомбами.
По данным правоохранителей, ранее в этот день в соседнем городе Энкенбах-Альсенборн в результате спланированного взрыва погиб 64-летний врач, который лечил Грауманна. Врач поднял замаскированное взрывное устройство, оставленное у дверей его дома.
Другой взрыв произошел 3 марта в 10 километрах, в городе Оттерберг. Взрывчатку замаскировали в дровах, которыми топили в доме. В результате, ранения получили женщина с дочкой, говорится в сообщении.
Сейчас устанавливают всех людей, общавшихся с Грауманном, чтобы выяснить были ли от него еще посылки с бомбами.
"Люди, которые имели проблемные частные или деловые отношения с Грауманном, должны немедленно обратиться в полицию", - отмечают в полиции.
Специальная телефонная линия получила десятки звонков, добавляют они.
Немецкие СМИ сообщают, что, Грауманн был членом местной средневековой ассоциации, которая включала, среди прочих мероприятий, воспроизведение старинного огнестрельного оружия с использованием пороха.
По теме
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
По теме
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-