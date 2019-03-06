В ЕС не знают, как выйти из тупика по Brexit
6 марта, 2019, 15:55
В Европейском Союзе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации по соглашению Brexit
Об этом сообщает AFP.
"Евросоюз сообщает, что сейчас нет "решения", которое бы помогло разорвать блокировку Brexit", говорится в сообщении.
Парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании.
- Напомним, в ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании до 2021 года.
- Палата общин парламента Великобритании одобрила возможность отложить выход страны из ЕС, если законодатели не проголосуют за соглашение с Брюсселем и не согласятся на выход без соглашения.
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