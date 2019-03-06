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В ЕС не знают, как выйти из тупика по Brexit


фото: REUTERS
В Европейском Союзе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации по соглашению Brexit

Об этом сообщает AFP.

"Евросоюз сообщает, что сейчас нет "решения", которое бы помогло разорвать блокировку Brexit", говорится в сообщении.

Парламент Шотландии и национальное собрание Уэльса проголосовали за то, чтобы выступить против соглашения о Brexit, согласованного правительством Великобритании.

 

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