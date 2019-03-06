У Трампа пригрозили санкциями иностранным банкам за сотрудничество с Мадуро
6 марта, 2019, 20:26
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за помощь правительства Николаса Мадуро
Об этом сообщает The Hill.
Болтон сказал, что банки "столкнутся с санкциями за участие в содействии незаконных сделок, которые приносят пользу Николасу Мадуро и его коррумпированной сети".
"Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа", - сказал Болтон.
- Ранее сообщалось, что США включили шесть человек в свои санкционные списки против Венесуэлы.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
- 21 февраля Мадуро, которого большинство стран не признают президентом Венесуэлы, приказал закрыть границу с Бразилией.
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