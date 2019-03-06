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У Трампа пригрозили санкциями иностранным банкам за сотрудничество с Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями за помощь правительства Николаса Мадуро

Об этом сообщает The Hill.

Болтон сказал, что банки "столкнутся с санкциями за участие в содействии незаконных сделок, которые приносят пользу Николасу Мадуро и его коррумпированной сети".

"Мы не позволим Мадуро украсть богатство венесуэльского народа", - сказал Болтон.

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