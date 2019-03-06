Суд арестовал подозреваемого в хищениях экс-руководителя "Спецтехноэкспорта" Панасенко
6 марта, 2019, 19:51
Суд арестовал бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия
Такое решение приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Антипова, сообщает Слово и Дело.
Суд взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко, которого подозревают в коррупции в оборонной сфере, а именно причастности к растрате более 55 млн грн, говорится в сообщении.
Издание сообщает, что судья установил залог в размере 5 млн грн. Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на это решение.
- Напомним, 4 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Укроборонпрома" по подозрению в растрате $2,2 млн. Во время досудебного расследования установили, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" со своими заместителями, директором департамента и заведующим сектора организовали схему вывода средств предприятия границу в пользу иностранного юридического лица.
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