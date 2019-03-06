Суд арестовал подозреваемого в хищениях экс-руководителя "Спецтехноэкспорта" Панасенко

6 марта, 2019, 19:51

Суд арестовал бывшего руководителя "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко, подозреваемого в хищении средств госпредприятия

Такое решение приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Антипова, сообщает Слово и Дело.

Суд взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко, которого подозревают в коррупции в оборонной сфере, а именно причастности к растрате более 55 млн грн, говорится в сообщении.

Издание сообщает, что судья установил залог в размере 5 млн грн. Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на это решение.