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СНБО поручил правительству рассмотреть создание органа по военно-промышленной госполитике

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров рассмотреть возможность создания нового исполнительного органа в военно-промышленной сфере

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере", - говорится в сообщении.

Также поручено инициировать изменения в закон "О государственном оборонном заказе" в части повышению прозрачности госзакупок, в частности, формирование оборонного заказа в форме открытых данных, исключая продукцию с признаками государственной тайны.

"В ходе выполнения государственного оборонного заказа необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа", - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что СНБО инициирует международный аудит госконцерна "Укроборонпром".

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