СБУ задержала россиянина за распространение антиукраинских материалов

6 марта, 2019, 20:38

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Сумской области гражданина РФ в распространении антиукраинских материалов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что гражданин России, который временно проживал в городе Лебедин, был завербован представителями спецслужб страны-агрессора. Для выполнения заданий "кураторов" человек за деньги делал и распространял в общественных местах листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Для распространения антиукраинских материалов злоумышленник за неправомерную выгоду, полученную от иностранных спецслужб, привлек местных жителей. Сотрудники СБУ задержали агитатора на одной из центральных улиц города во время очередного распространения "листовок".

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта дела правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатную продукцию, подтверждающую противоправную деятельность. В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других причастных к незаконной деятельности лиц.