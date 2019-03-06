Руководителю "Оптимумспецдеталь" Рогозе объявили о подозрении в неуплате налогов, - Луценко
Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания СНБО по аудиту Укроборонпрома и расследованию фактов хищений, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что "Оптимумспецдеталь" не заплатила 26,6 млн грн налогов.
"На прошлой неделе получили окончательный акт налоговой проверки: около 26,6 млн грн неуплаченных налогов. Во вторник, 5 марта, подозрение вручено руководителю этой фирмы - Рогозе", - отметил Луценко.
Генпрокурор рассказал, что экспертиза сейчас проверяет телефоны, изъятые в ходе следствия. Если подтвердится их подлинность, вручат подозрения вероятным соучастникам Рогозы в хищении государственного бюджета путем неуплаты налогов.
В то же время Луценко отметил, что меру пресечения Рогозе не назначали из-за того, что он уже выплатил необходимую сумму налогов.
Луценко добавил, что с 2018 года Рогоза с двумя соучастниками из СБУ находятся на скамье подсудимых в Печерском районном суде по обвинению в мошенничестве. Они вместе требовали у жены одного из бывших высокопоставленных чиновников деньги якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, что в расследовании Bihus.info говорится, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с сообщниками через фирмы-прокладки, в частности "Оптимумспецдетали", якобы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам.
Андрей Рогоза - руководитель "Оптимумспецдетали".
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