//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Мы не забыли". Столтенберг заверил, что НАТО продолжит практическую поддержку Украины

В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась ситуация в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

НАТО подтвердило поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму, направленных против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Крым - это Украина.

"Через пять лет союзники по НАТО не признают и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание определять свое будущее без вмешательства извне", - заявил Столтенберг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать