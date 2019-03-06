"Мы не забыли". Столтенберг заверил, что НАТО продолжит практическую поддержку Украины
6 марта, 2019, 21:10
В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, где обсуждалась ситуация в Крыму
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
НАТО подтвердило поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они выразили обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Крыму, направленных против крымскотатарского населения, а также других этнических, политических и религиозных групп. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Крым - это Украина.
"Через пять лет союзники по НАТО не признают и не признают незаконную аннексию России. Мы продолжаем поддерживать Украину политически и практически. Мы не забыли о высокой цене, которую украинский народ продолжает платить за свое желание определять свое будущее без вмешательства извне", - заявил Столтенберг.
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