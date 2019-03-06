Противоречит украинскому законодательству, - Коболев о завершении контракта

6 марта, 2019, 17:28

Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что решение о завершении его контракта противоречит украинскому законодательству

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Кому-то может нравиться, кому-то не нравиться, но результат реформы, которая проводилась с госкомпаниями в нашей стране за последние пять лет, таков, что полномочия назначать, увольнять, менять зарплату, премии выписывать - это полномочия исключительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". И это можно проверить в некоторых законах. Я не буду сейчас вдаваться в детали", - сказал он.

По словам Коболева, решение по завершению его контракта противоречит украинскому законодательству.

"Поэтому как решение о завершении моего контракта, так и решение об объявлении конкурса, оно противоречит украинскому законодательству. Более того, такую ​​же точку зрения разделяет и международное сообщество", - подчеркнул он.