Противоречит украинскому законодательству, - Коболев о завершении контракта
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Кому-то может нравиться, кому-то не нравиться, но результат реформы, которая проводилась с госкомпаниями в нашей стране за последние пять лет, таков, что полномочия назначать, увольнять, менять зарплату, премии выписывать - это полномочия исключительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". И это можно проверить в некоторых законах. Я не буду сейчас вдаваться в детали", - сказал он.
По словам Коболева, решение по завершению его контракта противоречит украинскому законодательству.
"Поэтому как решение о завершении моего контракта, так и решение об объявлении конкурса, оно противоречит украинскому законодательству. Более того, такую же точку зрения разделяет и международное сообщество", - подчеркнул он.
- 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболев и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продлевать его правительство не собирается.
- 6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления Нафтогаза Андреем Коболев и объявил новый конкурс на эту должность.
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