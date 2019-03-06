Посол Украины в США призвал Google исправить ошибку с "русским" Крымом

6 марта, 2019, 21:47

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не изображать оккупированный Крым частью России

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google в отношении исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps", - говорится в сообщении.

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН.

Посольство Украины в США надеется, что корпорация Google исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позиции Соединенных Штатов.