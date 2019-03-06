Отныне украинские девушки смогут учиться в военных лицеях и вузах, - Минобороны
Об этом на брифинге заявила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк, передает УНИАН.
"Разработан проект приказа Министерства обороны об утверждении положения о военном, военно-морском лицее, который нормативно регулирует вопрос предоставления прав девушкам получать образование в военных, военно-морских лицеях. Начиная с сентября 2019 планируется обучение девушек в лицее им. Ивана Богуна", - рассказала Любовь Гуменюк.
Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности войска, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил.
"Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение", - отметила она.
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