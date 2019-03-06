Оккупанты выпустили по бойцам ООС 100 запрещенных снарядов, украинцы ответили огнем

6 марта, 2019, 18:40

В среду, 6 марта, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем и минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В целом боевики выпустили по позициям Объединенных сил 100 снарядов и мин запрещенных Минскими договоренностями калибров 122 мм и 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики трижды обстреляли украинские позиции: из 122-мм орудий и 120-мм минометов - вблизи Лебединского и Водяного, из 122-мм артиллерийских систем - в районе Гнутова.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов неподалеку Новолуганского и Золотого-3.

Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации оккупантов огнем.