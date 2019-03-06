Оккупанты выпустили по бойцам ООС 100 запрещенных снарядов, украинцы ответили огнем
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В целом боевики выпустили по позициям Объединенных сил 100 снарядов и мин запрещенных Минскими договоренностями калибров 122 мм и 120 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики трижды обстреляли украинские позиции: из 122-мм орудий и 120-мм минометов - вблизи Лебединского и Водяного, из 122-мм артиллерийских систем - в районе Гнутова.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции из 120-мм минометов неподалеку Новолуганского и Золотого-3.
Потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано. Объединенные силы ответили на провокации оккупантов огнем.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-