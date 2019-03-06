На взятке задержали заместителя председателя Госводагентства
Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Как отмечается, чиновник, занимая особо ответственное положение, используя свои служебные полномочия, требовал и получил от представителя юридического лица неправомерную выгоду в сумме $8 тыс. за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.
Задержание совершали прокуроры ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативниками СБУ. Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно данным на официальном сайте Госводагентства, заместителем председателя агентства является Павел Гвозденко, который был назначен на эту должность в июле 2015 года.
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