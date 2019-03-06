На Львовщине работники почты в течение 2 месяцев воровали посылки
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
В полицию обратился один из сотрудников почтового предприятия и сообщил о систематических кражах почтовых отправлений.
Полицейские установили, что к кражам причастны шесть грузчиков компании в возрасте от 27 до 45 лет.
Правоохранители разоблачили злоумышленников во время совершения очередной кражи. У каждого из них были изъяты вещественные доказательства (похищенные из почтовых отправлений вещи). Также установили, что кражи почтовых отправлений мужчины осуществляли в течение последних двух месяцев.
По этим фактам открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 5 лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают количество пострадавших и сумму нанесенного ущерба.
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