На Киевщине чиновники напали на журналистов "Схем", - Радио Свобода

6 марта, 2019, 16:49

На съемочную группу программы "Схемы: коррупция в деталях" местные чиновники напали в селе Чабаны Киевской области

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел в среду, 6 марта, в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.

Отмечается, что среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабановского поселкового головы. Это Владимир Чуб - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов.

Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый голова Чабановского совета Александр Киризлиев. Среди нападавших - глава этой ОО Валерий Присяжный.

Оператору врачи диагностировали сотрясение мозга.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.