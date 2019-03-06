На Киевщине чиновники напали на журналистов "Схем", - Радио Свобода
Об этом сообщает Радио Свобода.
Инцидент произошел в среду, 6 марта, в помещении Чабановского поселкового совета. Мужчины нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.
Отмечается, что среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабановского поселкового головы. Это Владимир Чуб - заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь - заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов.
Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является сам поселковый голова Чабановского совета Александр Киризлиев. Среди нападавших - глава этой ОО Валерий Присяжный.
Оператору врачи диагностировали сотрясение мозга.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК.
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