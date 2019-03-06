На Крещатике столкнулись 6 автомобилей
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла на ул. Крещатик перед Майданом Независимости. По предварительным данным, VW Passat CC, который двигался от Европейской площади в направлении Бессарабской площади, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся по касательной с Honda CR-V. После этого он изменил направление движения и врезался в автомобили, стоявшие перед светофором, ударив Сitroen C3, который от удара отлетел в ВАЗ 2109 и Renault Dokker, который ударил Hyundai Getz.
Был ли водитель VW Passat CC в состоянии опьянения, пока неизвестно. По словам полицейских, на камерах наблюдения видно, как нарушитель проскочил на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП никто из людей не пострадал, госпитализация никому не понадобилась.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-