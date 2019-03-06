На Крещатике столкнулись 6 автомобилей

6 марта, 2019, 21:14

Вечером 6 марта в центре Киева произошло ДТП с участием 6 автомобилей

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на ул. Крещатик перед Майданом Независимости. По предварительным данным, VW Passat CC, который двигался от Европейской площади в направлении Бессарабской площади, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся по касательной с Honda CR-V. После этого он изменил направление движения и врезался в автомобили, стоявшие перед светофором, ударив Сitroen C3, который от удара отлетел в ВАЗ 2109 и Renault Dokker, который ударил Hyundai Getz.

Был ли водитель VW Passat CC в состоянии опьянения, пока неизвестно. По словам полицейских, на камерах наблюдения видно, как нарушитель проскочил на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, госпитализация никому не понадобилась.