//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Китай запустит поезд на автопилоте в следующем году


фото: REUTERS
В 2020 году Китай запустит междугородный поезд третьего поколения на автопилоте

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

Поезд типа Maglev будет передвигаться со скоростью 200 км/ч - на 40 км/ч быстрее, чем версия 2.0.

Кроме того, по сравнению с традиционными поездами, Maglev безопаснее и тише (тише, чем обычный пылесос).

У нового поезда также будет более мощный "мозг", чем у его предшественников, что позволит обеспечить безопасную работу автопилота.

Когда поезда будут готовы, они станут самыми быстрыми коммерческими Maglev, разработанными и построенными полностью китайскими фирмами, сообщает телеканал.

Цель таких поездов - улучшение инфраструктуры междугородного транспорта. Новый Maglev будут использовать для междугородной транзита на расстоянии 50-200 километров.

Такие поезда в процессе движения не касаются поверхности рельса. Поскольку между поездом и направляющей поверхностью есть промежуток, сила трения не действует, и единственной тормозной силой является сила аэродинамического сопротивления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать