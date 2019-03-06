Китай запустит поезд на автопилоте в следующем году

6 марта, 2019, 15:00

В 2020 году Китай запустит междугородный поезд третьего поколения на автопилоте

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

Поезд типа Maglev будет передвигаться со скоростью 200 км/ч - на 40 км/ч быстрее, чем версия 2.0.

Кроме того, по сравнению с традиционными поездами, Maglev безопаснее и тише (тише, чем обычный пылесос).

У нового поезда также будет более мощный "мозг", чем у его предшественников, что позволит обеспечить безопасную работу автопилота.

Когда поезда будут готовы, они станут самыми быстрыми коммерческими Maglev, разработанными и построенными полностью китайскими фирмами, сообщает телеканал.

Цель таких поездов - улучшение инфраструктуры междугородного транспорта. Новый Maglev будут использовать для междугородной транзита на расстоянии 50-200 километров.

Такие поезда в процессе движения не касаются поверхности рельса. Поскольку между поездом и направляющей поверхностью есть промежуток, сила трения не действует, и единственной тормозной силой является сила аэродинамического сопротивления.