Княжицкий: Украина должна выразить солидарность с порабощенными народами, культура которых находится на грани вымирания

6 марта, 2019, 18:18

Целью инициативы является защита прав человека, защита народов в империи, которая является агрессором и демонстрирует отсутствие ценностей, объединяющих все цивилизованные страны

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в среду, 6 марта во время брифинга в пресс-центре информационно-аналитического агентства "Главком".

Княжицкий рассказал о проекте Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации.

"Украинцы не только боролись за собственную свободу, но и поддерживали борьбу за свободу других колонизированных народов. Солидарность всегда давала нам надежду на то, что мы построим свое собственное государство. И, получив собственную независимость, мы не можем забыть о тех народах, которые подвергаются давлению, которые не имеют своей государственности, культура которых находится на грани вымирания", - заявил он.

Николай Княжицкий, как один из авторов проекта постановления, также отметил, что целью инициативы является защита прав человека, защита народов в империи, которая является агрессором и демонстрирует отсутствие ценностей, объединяющих все цивилизованные страны.

В проекте Постановления приведены многочисленные примеры систематического и массового нарушения Российской Федерацией политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав коренных народов РФ. Авторы инициативы призывают осудить такие действия РФ, а также усилить политико-дипломатическое давление на Россию для восстановления свободы слова, совести и мирных собраний.