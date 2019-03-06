Хотелось бы большего. Климкин отреагировал на санкции ЕС против россиян
6 марта, 2019, 16:07
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует санкции Европейского Союза
Об этом сообщается в Twitter Климкин.
"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами UnitedForUkraine", - написал Климкин.
Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими и, конечно, друзьями и партнерами #UnitedForUkraine- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 марта 2019 г.
- Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза приняли санкции против 8 граждан РФ, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-