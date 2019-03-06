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Хотелось бы большего. Климкин отреагировал на санкции ЕС против россиян


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует санкции Европейского Союза

Об этом сообщается в Twitter Климкин.

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами UnitedForUkraine", - написал Климкин.

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