Хотелось бы большего. Климкин отреагировал на санкции ЕС против россиян

6 марта, 2019, 16:07

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует санкции Европейского Союза

Об этом сообщается в Twitter Климкин.

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами UnitedForUkraine", - написал Климкин.

Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими и, конечно, друзьями и партнерами #UnitedForUkraine - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 марта 2019 г.