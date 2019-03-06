Какого подарка ждут женщины на 8 марта. Инфографика
Соответствующие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии.
По данным опроса в 2019 году в Международный женский день женщины хотели бы получить:
- цветы хочется 23% женщин;
- никаких подарков кроме заботы и внимания ждут 12% женщин;
- ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин;
- туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин;
- романтический ужин хотят получить в подарок 5% женщин;
- деньги хотят получить в подарок 5% женщин;
- 13% женщин ответили, что у них нет мужчины, от которого они ждут подарков.
Социологи отметили, что в целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают. Значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 23% женщин), и заботу и внимание ждут в качестве подарка вдвое больше женщин, чем мужчин, которые планируют их дарить (12% женщин против 6% мужчин).
В частности, мужчины на 8 марта будут дарить:
- цветы 32% мужчин;
- ювелирное украшение подарят 7% мужчин;
- деньги планируют подарить 7% мужчин;
- только заботу и внимание 6% мужчин подарят своим женщинам;
- туалетную воду, духи или косметику намерены подарить 5% мужчин;
- романтический ужин 5% мужчин готовят в подарок;
- 10% мужчин отметили, что им некому готовить сюрприз.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины, за исключением оккупированных Россией территорий.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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