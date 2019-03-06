Какого подарка ждут женщины на 8 марта. Инфографика

6 марта, 2019, 16:19

Наиболее популярными подарками на Международный женский день 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин и забота и внимание

Соответствующие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии.

По данным опроса в 2019 году в Международный женский день женщины хотели бы получить:

цветы хочется 23% женщин;

никаких подарков кроме заботы и внимания ждут 12% женщин;

ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин;

туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин;

романтический ужин хотят получить в подарок 5% женщин;

деньги хотят получить в подарок 5% женщин;

13% женщин ответили, что у них нет мужчины, от которого они ждут подарков.

Социологи отметили, что в целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают. Значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 23% женщин), и заботу и внимание ждут в качестве подарка вдвое больше женщин, чем мужчин, которые планируют их дарить (12% женщин против 6% мужчин).

В частности, мужчины на 8 марта будут дарить:

цветы 32% мужчин;

ювелирное украшение подарят 7% мужчин;

деньги планируют подарить 7% мужчин;

только заботу и внимание 6% мужчин подарят своим женщинам;

туалетную воду, духи или косметику намерены подарить 5% мужчин;

романтический ужин 5% мужчин готовят в подарок;

10% мужчин отметили, что им некому готовить сюрприз.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины, за исключением оккупированных Россией территорий.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.